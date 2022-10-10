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Карен Хачанов рассказал о жизни на три города

Карен Хачанов рассказал о жизни на три города
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Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) рассказал о своей жизни на три города, связанную с загруженностью из-за тенниса.

«Я живу Дубае с ноября по апрель. Потом с весны до конца лета-начала осени живу в Москве и Барселоне, так как в это время начинается европейская серия турниров и из этих городов удобнее добираться. Дубай очень напоминает Москву — такой же мегаполис. Основной приоритет для меня — это климат и безопасность. Но суровой московской зимы, честно говоря, тоже не хватает», — сказал Хачанов в подкасте «Культурная страна».

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

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