Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о нынешнем обращении к молодыми теннисистами.

Я помню первый раз, когда я приехал в Европу. Я был номером один в мире, а они дали мне 500 долларов за семь дней. Мне не обустраивали никаких гостиничных номеров. У меня даже не было тренера. Всё изменилось лишь когда я добрался до полуфинала Уимблдона.

Теперь все по-другому. У детей есть тренеры и медиа-тренинги в возрасте 16 лет, они даже не знают, зачем они в 16 лет. Вы должны позволить детям вырасти и выяснить, кто они, это важнее, чем обучение работы со СМИ», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

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