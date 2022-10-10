Арина Соболенко рассказала, как похудела на 4-5 кг

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём похудении. Спортсменка проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Ты похудела?» — спросил один из пользователей.
«Если серьёзно, да, я похудела на 4-5 кг. Как мне удалось сбросить вес? Бегала много спринтов, функциональный тренинг, не ела сахар, тренировалась днями напролёт. И, конечно, много стресса», — призналась Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
После полуфинала US Open – 2022 Соболенко пока не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. Во втором раунде белоруска сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Слоан Стивенс (США, WC).
На данный момент Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.
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