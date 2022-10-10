Стефанос Циципас получил уайлд-кард на турнир в Стокгольме

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард на хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольм (Швеция), который пройдёт с 17 по 23 октября. Об этом сообщается в социальных сетях турнира.

Греческий теннисист примет участие в этом турнире впервые с 2018 года. Отметим, что в тот год грек уехал с турнира с трофеем. На турнире также примут участие такие теннисисты, как американцы Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, датчанин Хольгер Руне, британец Кэмерон Норри и другие.

Призовой фонд турнира составил € 648 130. Дейхствубщим победителем турнира является американец Томми Пол, который в финальном матче обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 2:6: 6:4. Пол в этом году будет иметь шансы, чтобы защитить свой титул.