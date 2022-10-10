Гаэль Монфис сообщил, что они с Элиной Свитолиной могут стать родителями на этой неделе
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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис трогательно сообщил в социальных сетях, что они с супругой – экс третьей ракеткой мира, бронзовым призёром Олимпиады-2020 украинкой Элиной Свитолиной могут стать родителями на этой неделе.
«Я желаю вам всем замечательной недели, у меня на ней запланирован самый лучший подарок в мире», — написал Монфис, добавив эмодзи «ангел» и «молитва».
Напомним, 5 мая стало известно, что 28-летняя Свитолина и 36-летний Монфис готовятся впервые стать родителями. У них должна родиться дочка. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.
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