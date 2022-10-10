Себастьян Баес не смог самостоятельно покинуть корт после матча с Летьеном
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Аргентинский теннисист Себастьян Баес (35-й в рейтинге ATP) не смог самостоятельно покинуть корт после матча первого круга нового хардового турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания) с французом Констаном Летьеном.
Себастьян Баес снялся с матча во втором сете при счёте 4:4. Первый сет победой Летьена со счётом 7:6 (7:5). Аргентинец не смог продолжить матч из-за травмы ноги. Баэс смог покинуть корт только с помощью медицинских работников.
Призовой фонд турнира составил € 612 000. Турнир пройдёт с 10 по 16 октября. Возглавил посев соревнований девятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Второй номер посева получил испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста. Оба теннисиста начнут турнир со второго круга.
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