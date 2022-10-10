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Карен Хачанов: в теннисе нужно иметь холодный ум и горячее сердце

Карен Хачанов: в теннисе нужно иметь холодный ум и горячее сердце
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Российский теннисист Карен Хачанов (19-й в рейтинге ATP) объяснил, почему в теннисе нужно иметь холодный ум и горячее сердце.

«В теннисе, как и любой сфере деятельности, нужно иметь холодный ум и горячее сердце. В спорте ещё, пожалуй, горячие руки и ноги, чтобы двигаться. Самое главное то, как ты контролируешь поток мыслей и эмоцией в тот или иной момент. После каждого розыгрыша у тебя есть мысли, которые приходят и уходят и ты должен их контролировать, что оставаться в игре. Также важно абстрагироваться от всех мешающих факторов», — сказал Хачанов в подкасте «Культурная страна».

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

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