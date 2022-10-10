Роджер Федерер заявил, что пока не готов к церемонии чествования на турнире в Базеле

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отменил свой визит на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Он пройдёт с 24-го по 30-е октября. Федерер 10 раз выигрывал данные соревнования.

«Я хотел поблагодарить Базель за готовность поприветствовать меня в этом году. Я пытался проанализировать всё, что произошло со мной в последнее время. Церемония дома, в Базеле будет иметь для меня особое значение, но для этого прошло слишком мало времени с Лондона», — приводит слова Федерера Blick.

Отметим, что на грядущий турнир в Базеле заявились первая ракетка мира Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Ник Кирьос, Феликс Оже-Альяссим, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Марин Чилич.