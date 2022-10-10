Доминик Тим прокомментировал разгромную победу с «баранкой» на турнире в Хихоне
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).
В стартовом матче Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой со счётом 6:2, 6:0.
«Это был отличный матч. Впервые за много лет я почувствовал, что соотношение между невынужденными ошибками и правильным темпом очень агрессивной игры было правильным. Особенно доволен ударом справа — он был действительно хорош, в первый раз после моей травмы. В среду я постараюсь выйти на корт и сыграть так же, как сегодня», — цитирует Тима пресс-служба ATP.
Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8).
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