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Доминик Тим прокомментировал разгромную победу с «баранкой» на турнире в Хихоне

Доминик Тим прокомментировал разгромную победу с «баранкой» на турнире в Хихоне
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

В стартовом матче Тим одержал разгромную победу над представителем Португалии Жоау Соузой со счётом 6:2, 6:0.

«Это был отличный матч. Впервые за много лет я почувствовал, что соотношение между невынужденными ошибками и правильным темпом очень агрессивной игры было правильным. Особенно доволен ударом справа — он был действительно хорош, в первый раз после моей травмы. В среду я постараюсь выйти на корт и сыграть так же, как сегодня», — цитирует Тима пресс-служба ATP.

Во втором круге Тим сразится с победителем матча Маркос Гирон (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 8).

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