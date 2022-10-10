«Потому что я произведение искусства». Наоми Осака опубликовала фото из Лувра

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новые фотографии из Парижа (Франция).

«В Лувре, потому что я произведение искусства», — подписала снимки Осака.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Ранее Осака снялась с матча второго круга на домашнем турнире категории WTA-500 в Токио.

Осака провалила прошедший Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для японки это поражение стало четвёртым подряд.

В данный момент 24-летняя Осака занимает 44-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество с многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом.