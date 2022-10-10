«Потому что я произведение искусства». Наоми Осака опубликовала фото из Лувра

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новые фотографии из Парижа (Франция).
«В Лувре, потому что я произведение искусства», — подписала снимки Осака.
Фото: из личного архива Наоми Осаки
Фото: из личного архива Наоми Осаки
Фото: из личного архива Наоми Осаки
Ранее Осака снялась с матча второго круга на домашнем турнире категории WTA-500 в Токио.
Осака провалила прошедший Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для японки это поражение стало четвёртым подряд.
В данный момент 24-летняя Осака занимает 44-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество с многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом.
- 10 октября 2022
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