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Украинка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Украинка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира в Клуж-Напоке
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56-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который продлится до 16 октября.

В матче первого круга Костюк (6) уступила представительнице Италии Ясмине Паолини со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 58 минут. Костюк один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Паолини сразится с другой украинкой — Даяной Ястремской.

Призовой фонд турнира в Клуж-Напоке составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.

Клуж-Напока. 1-й круг
10 октября 2022, понедельник. 20:20 МСК
Ясмине Паолини
78
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Марта Костюк
56
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
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