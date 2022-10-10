Украинка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира в Клуж-Напоке

56-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который продлится до 16 октября.

В матче первого круга Костюк (6) уступила представительнице Италии Ясмине Паолини со счётом 7:5, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 58 минут. Костюк один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Паолини ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Паолини сразится с другой украинкой — Даяной Ястремской.

Призовой фонд турнира в Клуж-Напоке составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является эстонка Анетт Контавейт.