Берреттини откровенно прокомментировал предстоящее выступление на турнире в родной стране

Финалист Уимблдона-2021, 16-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался об участии на домашнем турнире во Флоренции.

«Флоренция для меня особенный город, потому что мой дедушка из этого замечательного города. Всегда очень приятно играть перед итальянскими болельщиками», — цитирует Берреттини пресс-служба ATP.

Турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия) пройдёт с 10 по 16 октября на хардовом покрытии. Возглавил посев соревнований 13-я ракетка мира, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Второй номер посева получил итальянский теннисист Маттео Берреттини. Оба теннисиста начнут турнир со второго круга.

Призовой фонд турнира составил € 757 900. Турнир во Флоренции не проводился с 1994 года. До этого турнир проводился с 1973 года.