Энди Маррей: сетка в Хихоне гораздо сложнее, чем во Флоренции

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поделился настроем на турнир в категории ATP-250 в Хихоне (Испания).

«Здорово играть здесь, в Испании, поскольку спорт является важной частью испанской культуры, я понял это, когда тренировался в Барселоне.

После US Open и Кубка Лэйвера я мало играл в теннис, сыграл лишь два матча за последний месяц, так что чувствую себя свежим. На прошлой неделе я чувствовал себя не очень хорошо и не смог сыграть в Астане, но зато у меня получилось отдохнуть пять дней, и я приехал сюда пораньше, чтобы привыкнуть к условиям», — сказал Маррей на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

В первом раунде Маррей (WC) сразится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (6).

«Мы никогда не встречались друг с другом, но пару раз тренировались. Он очень хорошо играл в этом году и добился положительных результатов, обыграв Джоковича в Монте-Карло. Он хорошо сыграл на Открытом чемпионате США, где проиграл Берреттини в напряжённом матче. Думаю, ему нравится играть на кортах с твёрдым покрытием, и это будет хороший матч.

Мне кажется, по сравнению с параллельным турниром в Италии сетка здесь куда сложнее. Многие сильные испанские игроки приехали сюда, а против них тяжело играть дома», — отметил Маррей.