Вероника Кудерметова снялась с турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка, 12-я ракетка мира, Вероника Кудерметова снялась с турнира в Сан-Диего (США) из-за травмы плеча, сообщается в «твиттере» WTA Insider.

В первом круге турнира Кудерметова должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс. Напомним, в своём последнем турнире в турецком Монастире Кудерметова дошла до полуфинала, где уступила француженке Ализе Корне.

Место Кудерметовой на турнире в Сан-Диего займёт представительница Швейцарии Жиль Тайхманн. Также в рамках турнира выступит россиянка Дарья Касаткина, которая в своём матче первого круга сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.

Турнир в Сан-Диего (США), пройдёт с 10 по 16 октября на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс.