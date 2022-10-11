52-летняя Габриэла Сабатини показала, как сейчас выглядит. Фото

Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира аргентинка Габриэла Сабатини опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 52-летняя спортсменка показала, как выглядит в настоящий момент.
Фото: из личного архива габриэлы сабатини
В финале Открытого чемпионата США 1990 года Сабатини, которой было тогда 20 лет, обыграла легендарную немку Штеффи Граф со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Высшее достижение аргентинской спортсменки на Уимблдоне — выход в финал турнира 1991 года. Тогда она уступила Граф со счётом 4:6, 6:3, 6:8. На Australian Open и на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она ни разу не проходила дальше полуфинала, хотя доходила до этой стадии в общей сложности девять раз.
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