Бьянка Андрееску прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой на турнире в Сан-Диего
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Победительница Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в первом круге хардового турнира в Сан-Диего (США). Андрееску, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, обыграла Самсонову (23) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:2.
«Матч был очень непростым. Всё могло сложиться и иным образом. Я чувствовала, что вплоть до конца матча оказывала чуть больше давления, чем она. Я играла более стабильно», — приводит слова Андрееску пресс-служба WTA.
Во втором круге Андрееску сыграет либо с Кори Гауфф, либо с Робин Монтгомери (обе — США).
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