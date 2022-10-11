«Лишь я и суперзвезда». Арина Соболенко выложила фото с популярным музыкантом

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она изображена вместе с популярным музыкантом Питом Венцем, басистом американской рок-группы Fall Out Boy. У него 1,4 млн подписчиков.

«Лишь я и суперзвезда. Было приятно встретиться с тобой, Пит», — подписала снимок Соболенко.

Фото: из личного архива арины соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате США Соболенко дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Арина – единственный игрок как в женском, так и в мужском туре, которому удалось дойти до полуфинала на последних двух US Open.

После US Open Соболенко не выходила на корт. Арина заявлена на турнир категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 10 по 16 октября. На данный момент Арина Соболенко входит в список потенциальных участниц Итогового чемпионата WTA.

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