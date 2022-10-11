Людмила Самсонова впервые с июня 2022 года вылетела в первом круге турнира

Российская теннисистка Людмила Самсонова уже в первом круге турнира в Сан-Диего (США) уступила канадке Бьянке Андрееску. Встреча закончилась со счётом 6:7, 6:4, 2:6.



23-я ракетка мира Самсонова впервые с июня 2022 года потерпела поражение уже в матче первого круга. Тогда она уступила на старте турнира в Бад-Хомбурге. С 1 августа россиянка приняла участие в четырёх турнирах. На них она выиграла три титула, а также пробилась в 1/8 финала US Open.



Встреча продлилась 2 часа 38 минут. Бьянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 15 (33%) брейк-пойнтов. На счету Самсоновой 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти возможных (44%).



В следующей стадии турнира представительница Канады встретится с победительницей пары Робин Монтгомери — Кори Гауфф.

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