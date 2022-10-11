Директор Australian Open высказался о ситуации с Новаком Джоковичем

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.
«Я точно знаю, что он хотел бы вернуться на АО. Он девять раз выигрывал турнир, а мы, конечно, хотим, чтобы выступали лучшие. Но этот вопрос зависит от него и соответствующих федеральных властей», — приводит слова Тайли Sky News Australia.
Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 11 октября 2022
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34
-
07:26
-
07:15
-
05:36
-
03:33
-
00:55
-
00:38
-
00:07
- 10 октября 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:05
-
22:32
-
22:01
-
21:47
-
21:37
-
21:31
-
21:25
-
21:12
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:21
-
19:52
-
19:52
-
19:48