Австралийский политик: хотелось бы видеть Новака на AO. Но главное — целостность системы

Бывший министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Техан рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович.
«Я как любитель тенниса хотел бы видеть его здесь. Но главное — защитить целостность иммиграционной системы.
Правила приезда в Австралию изменились. Уже больше не надо быть привитым. Если власти решат, что он может приехать, им придётся сделать это так, чтобы не нарушить целостности», — приводит слова Техана Sky News Australia.
Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.
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