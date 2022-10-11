Глава ATP предположил, сыграет ли Рафаэль Надаль на Итоговом чемпионате

Глава ATP Андреа Гауденци рассказал, выступит ли, по его мнению, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль на Итоговом чемпионате ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) в ноябре.

«Не знаю. Надеюсь, он приедет. Мне кажется, что он приедет, так как он никогда не выигрывал Итоговый чемпионат. Он выиграл всё остальное, но ни разу не выигрывал Итоговый.

Он всегда жаловался, что турнир проходит на харде, а не на грунте. В какой-то степени он прав, но это неизбежно, учитывая расписание. В любом случае я понимаю, что он во что бы то ни стало хочет выиграть этот турнир. Это единственный важный титул, которого не хватает в списке его достижений», — приводит слова Гауденци Ubitennis.



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