Тренер Федерера: Роджер не хотел возвращаться, чтобы ограничиваться матчами ранних стадий

Иван Любичич, тренер бывшего швейцарского теннисиста Роджера Федерера, признался, что неудачная игра спортсмена повлияла на его решение завершить карьеру. По словам Любичича, Федерер не согласился бы продолжать выступать, зная, что он будет находиться где-нибудь в третьем десятке рейтинга ATP.



«У нас в планах был определённый прогресс. Он был необходим, чтобы вернуться на корт. Для него продолжение карьеры означало победы на турнирах. Он хотел побеждать и брать титулы, а не выигрывать отдельные матчи. Роджер не вернулся бы, чтобы ограничиваться игрой в первом или втором круге турниров. Он хотел вернуться, чтобы быть на 100% готовым», — цитирует Любичича Daily Mail.

Федерер завершил карьеру после Кубка Лэйвера.