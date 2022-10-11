Анастасия Потапова победила в первом круге турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в матче первого круга на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Соперницей Потаповой, занимающей 48-е место в рейтинге WTA, была 65-я ракетка мира американка Энн Ли. Россиянка выиграла матч со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
На счету Потаповой три эйса и шесть двойных ошибок. Российская спортсменка использовала восемь брейк-пойнтов из 12 (67%). У её соперницы – ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%).
Во втором круге турнира в Клуж-Напоке Анастасия Потапова сыграет с победительницей противостояния Виктория Голубич (Швейцария) — Диан Парри (Франция).
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