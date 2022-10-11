Рахимова вышла во второй круг турнира в Румынии
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Российская теннисистка Камила Рахимова успешно стартовала на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). В матче первого круга она обыграла сербку Ольгу Данилович. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Рахимова, занимающая 127-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11.
Её соперница, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, сделала шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.
Следующей соперницей Рахимовой станет немка Юле Нимайер. Она на старте турнира обыграла румынку Ану Богдан.
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