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Рахимова вышла во второй круг турнира в Румынии

Рахимова вышла во второй круг турнира в Румынии
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Российская теннисистка Камила Рахимова успешно стартовала на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). В матче первого круга она обыграла сербку Ольгу Данилович. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Рахимова, занимающая 127-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11.

Её соперница, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, сделала шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

Следующей соперницей Рахимовой станет немка Юле Нимайер. Она на старте турнира обыграла румынку Ану Богдан.

Клуж-Напока. 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 12:10 МСК
Ольга Данилович
159
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Камилла Рахимова
127
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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