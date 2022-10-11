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Бублик одержал 100-ю победу в карьере и вышел во второй круг турнира во Флоренции

Бублик одержал 100-ю победу в карьере и вышел во второй круг турнира во Флоренции
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 во Флоренции (Италия). Представитель Казахстана в матче первого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 27 минут. 43-я ракетка мира Бублик сделал 20 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Эта победа стала 100-й в карьере для Бублика на турнирах ATP.

Следующим соперником казахстанца на турнире во Флоренции станет француз Корентен Муте. Ранее он обыграл Флавио Коболли из Италии со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Флоренция. 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 13:25 МСК
Александр Бублик
43
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Кристьян Гарин
81
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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