Бублик одержал 100-ю победу в карьере и вышел во второй круг турнира во Флоренции

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 во Флоренции (Италия). Представитель Казахстана в матче первого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2.



Соперники провели на корте 1 час 27 минут. 43-я ракетка мира Бублик сделал 20 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Эта победа стала 100-й в карьере для Бублика на турнирах ATP.



Следующим соперником казахстанца на турнире во Флоренции станет француз Корентен Муте. Ранее он обыграл Флавио Коболли из Италии со счётом 4:6, 7:5, 6:4.