Бублик одержал 100-ю победу в карьере и вышел во второй круг турнира во Флоренции
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-250 во Флоренции (Италия). Представитель Казахстана в матче первого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2.
Соперники провели на корте 1 час 27 минут. 43-я ракетка мира Бублик сделал 20 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Эта победа стала 100-й в карьере для Бублика на турнирах ATP.
Следующим соперником казахстанца на турнире во Флоренции станет француз Корентен Муте. Ранее он обыграл Флавио Коболли из Италии со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34
-
07:26
-
07:15
-
05:36
-
03:33
-
00:55
-
00:38
-
00:07
- 10 октября 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:05
-
22:32
-
22:01
-
21:47
-
21:37
-
21:31
-
21:25
-
21:12
-
20:58
Партнерский контент