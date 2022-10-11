Гауфф рассказала, как увлечение соцсетями сделало её более стрессоустойчивой
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Американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что различные хобби помогли ей прибавить. По словам спортсменки, увлечение Twitch и YouTube сделали её более устойчивой к стрессам.
«Я стала более стрессоустойчивой. Прошла через трансформацию, я чувствовала, что вся моя жизнь окружена теннисом. Год назад я бы ни за что не согласилась участвовать в стриме на Twitch перед турниром. Я полагала, что надо полностью сосредоточиться на теннисе.
Но я поняла, что должны быть и другие интересы, приняла это. Я начала следовать новой концепции ещё в Париже. Там впервые опробовала это и увидела, что результаты стали намного лучше. Я поняла, что нужно поступать иначе», — приводит слова американской теннисистки Eurosport.
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