Гауфф рассказала, как увлечение соцсетями сделало её более стрессоустойчивой

Американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что различные хобби помогли ей прибавить. По словам спортсменки, увлечение Twitch и YouTube сделали её более устойчивой к стрессам.



«Я стала более стрессоустойчивой. Прошла через трансформацию, я чувствовала, что вся моя жизнь окружена теннисом. Год назад я бы ни за что не согласилась участвовать в стриме на Twitch перед турниром. Я полагала, что надо полностью сосредоточиться на теннисе.



Но я поняла, что должны быть и другие интересы, приняла это. Я начала следовать новой концепции ещё в Париже. Там впервые опробовала это и увидела, что результаты стали намного лучше. Я поняла, что нужно поступать иначе», — приводит слова американской теннисистки Eurosport.