Бублик прокомментировал 100-ю победу в карьере

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход во второй круг турнира во Флоренции (Италия). 25-летний казахстанец обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:2. Бублик одержал 100-ю победу в карьере на турнирах ATP.



«Я верю, что нужно прибавлять каждый день, прибавлять во всём. Поэтому я бы не стал пытаться найти какую-то одну конкретную вещь, над которой надо работать.



Я думаю, что мне нужно в целом быть сильным, дисциплинированным. Тогда можно будет говорить о более серьёзных задачах», — цитирует Бублика пресс-служба ATP.

Следующим соперником казахстанца на турнире во Флоренции станет француз Корентен Муте. Ранее он обыграл Флавио Коболли из Италии со счётом 4:6, 7:5, 6:4.