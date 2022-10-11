Фото: Андрей Рублёв приехал на турнир ATP-250 в Хихоне
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прилетел в Хихон (Испания), где примет участие в турнире категории ATP-250. Соревнования уже стартовали и продлятся до 16 октября.
Организаторы турнира опубликовали фотографии Рублёва возле отеля.
Рублёв возглавил посев турнира в Хихоне. В первом раунде Андрей сразится с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Фелисьяно Лопес (Испания, WC).
Рублёв играет вторую неделю подряд. Ранее он выступил на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан), где в полуфинале проиграл греку Стефаносу Циципасу (3) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.
В данный момент россиянин борется за попадание на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.
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