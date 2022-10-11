СМИ: Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open Эммой Радукану

Известный российский тренер Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану, сообщает The Times.

По информации издания, Турсунов сообщил Радукану, что будет работать с другой теннисисткой. Имя новой подопечной россиянина в материале не раскрывается. Также The Times стало известно, что команду британки пополнил бывший физиотерапевт Энди Маррея Джез Грин.

Турсунов начал консультировать Радукану в конце июля 2022 года, что вызвало резонанс на фоне ситуации на Украине. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре.

С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт связала с проблемами визового характера. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.