СМИ: Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open Эммой Радукану

Известный российский тренер Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open – 2021 британкой Эммой Радукану, сообщает The Times.
По информации издания, Турсунов сообщил Радукану, что будет работать с другой теннисисткой. Имя новой подопечной россиянина в материале не раскрывается. Также The Times стало известно, что команду британки пополнил бывший физиотерапевт Энди Маррея Джез Грин.
Турсунов начал консультировать Радукану в конце июля 2022 года, что вызвало резонанс на фоне ситуации на Украине. За время их работы лучшим результатом британки стал полуфинал на турнире категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея), который прошёл в сентябре.
С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт связала с проблемами визового характера. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.
- 11 октября 2022
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34
-
07:26
-
07:15
-
05:36
-
03:33
-
00:55
-
00:38
-
00:07
- 10 октября 2022
-
23:56
-
23:37