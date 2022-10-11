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Бушар не смогла завершить матч с украинкой Калининой на старте турнира в Румынии

Бушар не смогла завершить матч с украинкой Калининой на старте турнира в Румынии
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Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла завершить матч первого круга на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

На старте Бушар (WC) встречалась со второй сеяной украинкой Ангелиной Калининой (45-я ракетка мира). Калинина уверенно взяла первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Бушар уже не вышла. Причины снятия Эжени на данный момент неизвестны.

Неполная встреча продлилась 55 минут. Бушар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Калининой три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калининой станет 126-я ракетка мира Исалин Бонавентюр (Q) из Бельгии.

Клуж-Напока. 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 18:05 МСК
Эжени Бушар
443
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		   
6 		   
         
Ангелина Калинина
45
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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