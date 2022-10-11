Бушар не смогла завершить матч с украинкой Калининой на старте турнира в Румынии

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла завершить матч первого круга на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

На старте Бушар (WC) встречалась со второй сеяной украинкой Ангелиной Калининой (45-я ракетка мира). Калинина уверенно взяла первый сет со счётом 6:3. На вторую партию Бушар уже не вышла. Причины снятия Эжени на данный момент неизвестны.

Неполная встреча продлилась 55 минут. Бушар пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми. На счету Калининой три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калининой станет 126-я ракетка мира Исалин Бонавентюр (Q) из Бельгии.