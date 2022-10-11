«Сестрёнка, не обижайся». Надежда Петрова рассказала о приватной беседе с Сереной Уильямс

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова рассказала об отношениях с 23-кратной чемпионкой мэйджоров американкой Сереной Уильямс, которая завершила карьеру после US Open – 2022. Статистика их личных встреч – 7-3 в пользу американки.
«У нас однажды был интересный, очень напряжённый матч — в 2009 году в Пекине, в вечернюю сессию. Мы провели на корте больше трёх часов, боролись до конца. В итоге я победила в трёх сетах, при этом в последней партии выиграла на тай-брейке.
Обычно теннисисты после матчей собираются в разминочном зале — кто на дорожку, кто на велосипед, все крутят педали, чтобы на следующий день мышцы не были такими забитыми. И там иногда обсуждают матчи. После той встречи никого, кроме нас с ней, уже не было на кортах. Я сижу, кручу педали, разговариваю с тренером. Она заходит, встаёт в дверном проёме, руки в боки, на меня смотрит и говорит: «Петрова, почему ты всегда так хорошо против меня играешь?» А я на её сленге отвечаю: «Сестрёнка, не обижайся, так получается».
У меня действительно никогда не возникало страха играть с ней. Многие боялись выходить против Уильямс на корт и сдавались заранее, а мне было интересно — хотелось выложиться, показать, на что я способна. Я воспринимала матчи с ней как челлендж. Знала, что она очень мощная: бешеная подача, сумасшедшие удары. Но двигаться Серена не любила. Она достаточно крупная, и в движении её можно было переиграть — просто нужно как можно дольше держать мяч и как можно больше доставлять его на ту сторону. Вот это, наверное, мне всегда помогало против неё.
Человек она очень добрый — дружелюбная, можно даже сказать, заботливая. Это вне корта, конечно. Во время матча она настоящий профессионал», — приводит слова Петровой RT.
- 11 октября 2022
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