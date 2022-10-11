Петрова: Касаткиной не хватает стабильности. Возможно, Даша расслабляется после победы

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова проанализировала неудачу первой ракетки России Дарьи Касаткиной на US Open – 2022. Перед выступлением в Нью-Йорке она выиграла турнир WTA-250.
«Ей не хватает стабильности. Может быть, это связано с тем, что Даша слишком сильно радуется победе, расслабляется и подходит психологически неготовой к следующему матчу. Либо, возможно, думает: «Буду играть в тот же теннис, и всё повторится», а этого не происходит, и наступает разочарование. С другой стороны, надо отдать Касаткиной должное, она всегда возвращается после неудач, и порой её никто не может остановить. Жаль, что эти периоды не столь длительны, как хотелось бы её поклонникам», — приводит слова Петровой RT.
- 11 октября 2022
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