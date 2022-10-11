Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится на старте турнира ATP-250 в Хихоне
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Определился первый соперник девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на новом турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Им стал 70-й номер рейтинга белорусский теннисист Илья Ивашко.
Ивашко в матче первого круга обыграл 41-летнего испанца Фелисьяно Лопеса (WC) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Ивашко три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Лопеса 14 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Турнир в Хихоне продлится до 16 октября. Его призовой фонд составил € 612 000. Именно Рублёв возглавил посев соревнований, из-за чего и пропустил первый раунд.
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