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Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится на старте турнира ATP-250 в Хихоне

Стало известно, с кем Андрей Рублёв сразится на старте турнира ATP-250 в Хихоне
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Определился первый соперник девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на новом турнире категории ATP-250 в Хихоне (Испания). Им стал 70-й номер рейтинга белорусский теннисист Илья Ивашко.

Ивашко в матче первого круга обыграл 41-летнего испанца Фелисьяно Лопеса (WC) со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Ивашко три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Лопеса 14 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Турнир в Хихоне продлится до 16 октября. Его призовой фонд составил € 612 000. Именно Рублёв возглавил посев соревнований, из-за чего и пропустил первый раунд.

Хихон. 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 19:40 МСК
Илья Ивашко
70
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
3 		7 7 4
         
Фелисьяно Лопес
415
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
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