Надежда Петрова назвала теннисистов, которые придут на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова ответила, есть ли в туре теннисисты, способные прийти на смену «Большой тройке».

«Они выиграли столько «Шлемов», что в ближайшее время их преследователям будет очень тяжело. Но у мужчин подросло очень интересное поколение. В частности, Карлос Алькарас. Он в юном возрасте добился выдающихся успехов и находится в сумасшедшей физической форме. Очень интересно, сможет ли он превзойти кого-то из легенд. Есть Стефанос Циципас, Янник Синнер, Александр Зверев ещё достаточно молод, Даня Медведев, разумеется. Можно говорить о том, что сформировалась группа амбициозных молодых ребят, которые, скорее всего, придут на смену легендам. Но сомневаюсь, что они достигнут тех же успехов, которых добились Роджер, Рафа и Новак», — приводит слова Петровой RT.