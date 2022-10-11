Надежда Петрова назвала теннисистов, которые придут на смену Федереру, Надалю и Джоковичу

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова ответила, есть ли в туре теннисисты, способные прийти на смену «Большой тройке».
«Они выиграли столько «Шлемов», что в ближайшее время их преследователям будет очень тяжело. Но у мужчин подросло очень интересное поколение. В частности, Карлос Алькарас. Он в юном возрасте добился выдающихся успехов и находится в сумасшедшей физической форме. Очень интересно, сможет ли он превзойти кого-то из легенд. Есть Стефанос Циципас, Янник Синнер, Александр Зверев ещё достаточно молод, Даня Медведев, разумеется. Можно говорить о том, что сформировалась группа амбициозных молодых ребят, которые, скорее всего, придут на смену легендам. Но сомневаюсь, что они достигнут тех же успехов, которых добились Роджер, Рафа и Новак», — приводит слова Петровой RT.
- 12 октября 2022
-
00:01
- 11 октября 2022
-
23:34
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34