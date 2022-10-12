Энди Маррей: молодые ребята бьют всё сильнее и сильнее. Иногда трудно удерживать их темп

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над 23-летним испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в первом круге турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 35-летнего Маррея.
«В первой партии он играл гораздо лучше меня. У него были шансы реализовать второй брейк-пойнт, но мне удавалось быть твёрдым в эти моменты. При счёте 4:3 он провёл плохой гейм, и мне удалось сделать брейк, после этого я стал играть лучше. Думаю, он немного разочаровался, а во втором сете его уровень игры снизился», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Также Маррей охарактеризовал текущий этап своей карьеры.
«Очевидно, что теннис всё ещё приносит мне удовольствие. Это непросто, молодые ребята невероятно прогрессируют и бьют всё сильнее и сильнее. Иногда трудно удерживать этот темп, но это всё равно приносит мне удовольствие», — признался Маррей.
- 12 октября 2022
-
00:01
- 11 октября 2022
-
23:34
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
09:55
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
08:11
-
07:34