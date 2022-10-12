Энди Маррей: молодые ребята бьют всё сильнее и сильнее. Иногда трудно удерживать их темп

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над 23-летним испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в первом круге турнира ATP-250 в Хихоне (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу 35-летнего Маррея.

«В первой партии он играл гораздо лучше меня. У него были шансы реализовать второй брейк-пойнт, но мне удавалось быть твёрдым в эти моменты. При счёте 4:3 он провёл плохой гейм, и мне удалось сделать брейк, после этого я стал играть лучше. Думаю, он немного разочаровался, а во втором сете его уровень игры снизился», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Также Маррей охарактеризовал текущий этап своей карьеры.

«Очевидно, что теннис всё ещё приносит мне удовольствие. Это непросто, молодые ребята невероятно прогрессируют и бьют всё сильнее и сильнее. Иногда трудно удерживать этот темп, но это всё равно приносит мне удовольствие», — признался Маррей.