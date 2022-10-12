Касаткина стартовала с победы над Лейлой Фернандес на турнире WTA-500 в Сан-Диего

В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-500, в котором сошлись 20-летняя канадка Лейла Фернандес (39-й номер рейтинга) и 25-летняя представительница России Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час.

На счету Дарьи одна подача навылет, три двойные ошибки и пять из 10 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, три двойные ошибки и один из трёх (33%) удачных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Сан-Диего соперницей Касаткиной станет 27-летняя американка Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга), обыгравшая на старте Эллен Перес из Австралии (6:1, 6:4).