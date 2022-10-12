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Мугуруса снялась с матча в Сан-Диего. Чжэн Циньвэнь прошла во 2-й раунд турнира

Мугуруса снялась с матча в Сан-Диего. Чжэн Циньвэнь прошла во 2-й раунд турнира
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь (28-я ракетка мира) прошла в второй раунд турнира серии WTA-500 в Сан-Диего после того, как испанка Гарбинье Мугуруса (13-я ракетка мира) не смогла продолжить матч.

Матч продлился лишь 30 минут. Испанская спортсменка снялась с встречи при счёте 5:0 в пользу оппонентки. Чжэн Чиньвэнь дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных. На счету Мугурусы ноль эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал престижных американских соревнований китаянка сразится с первой ракеткой планеты, представительницей Польши Игой Свёнтек.

Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 757 900. Возглавила посев соревнований именно Ига Свёнтек.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
12 октября 2022, среда. 04:50 МСК
Чжэн Циньвэнь
28
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
5 		   
0 		   
         
Гарбинье Мугуруса
13
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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