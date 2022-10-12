Организаторы Australian Open хотят привлечь 900 тыс. болельщиков на турнир в 2023 году

Организаторы Australian Open сегодня, 12 октября, объявили амбициозный целевой показатель посещаемости в 900 000 фанатов в течение проведения мейджора в январе 2023 года.
В рамках текущих планов расширения турнира он продолжит наращивать количество развлечений во время его квалификации и второй недели соревнований, чтобы достичь долгосрочную цель по посещаемости в один миллион болельщиков.
«Мы хотим вернуться к нашим предпандемическим планам по закреплению Australian Open в качестве крупнейшего ежегодного спортивного события в мире в январе, а также сделать его максимально доступным для как можно большего числа болельщиков.
У нас есть новые классные места для общения, такие как Пляжный бар, вы можете принять участие и попробовать все виды спорта в теннисном клубе Аustralian Open, у вас есть возможность наблюдать за лучшими игроками мира в тренировочных матчах и благотворительных инициативах.
Это лишь некоторые из примеров – наряду с теннисом мирового класса, великолепными развлечениями и невероятными предложениями еды – того, как мы будем способствовать расширению мероприятия и воплощению нашего долгосрочного видения в жизнь, – цитирует директора турнира Крэйга Тийли официальный сайт австралийского «Шлема».
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