Лейла Фернандес высказалась о Дарье Касаткиной после поражения от неё в Сан-Диего
Поделиться
Канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась мнением о россиянке Дарье Касаткиной, после того как проиграла ей в первом круге на турнире в Сан-Диего (США). Фернандес, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, проиграла Касаткиной (11) со счётом 2:6, 2:6.
«Даша — потрясающий игрок. Она так прибавила в последние годы. Я, когда была юниором, смотрела по телевизору, как она играет. Меня вдохновляет то, что сейчас она в топ-10 и так хорошо выступает в нынешнем сезоне.
Сегодня она показала, насколько здорово может играть. У неё было не так уж много ошибок. А у меня — много», — приводит слова Лейлы Фернандес канадское издание The Toronto Star.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:35
-
07:01
-
05:48
-
01:37
-
00:01
- 11 октября 2022
-
23:34
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:35
-
10:32
Партнерский контент