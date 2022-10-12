Лейла Фернандес высказалась о Дарье Касаткиной после поражения от неё в Сан-Диего

Канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась мнением о россиянке Дарье Касаткиной, после того как проиграла ей в первом круге на турнире в Сан-Диего (США). Фернандес, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, проиграла Касаткиной (11) со счётом 2:6, 2:6.

«Даша — потрясающий игрок. Она так прибавила в последние годы. Я, когда была юниором, смотрела по телевизору, как она играет. Меня вдохновляет то, что сейчас она в топ-10 и так хорошо выступает в нынешнем сезоне.

Сегодня она показала, насколько здорово может играть. У неё было не так уж много ошибок. А у меня — много», — приводит слова Лейлы Фернандес канадское издание The Toronto Star.

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