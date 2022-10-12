«Отличное оружие». Тренер Роджера Федерера рассказал, как играть против Рафаэля Надаля

Иван Любичич, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как его подопечный старался действовать в матчах с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я считал, что против Рафы, к примеру, ему следует играть более плоско, более агрессивно задействовать бэкхенд. Также мы понимали, что не нужно выполнять резаные удары. Можно добавить эти вещи, и они образуют отличное оружие», — приводит слова Любичича Punto de Break.

Напомним, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграли друг с другом 40 матчей в рамках ATP. Счёт в противостоянии — 24-16 в пользу испанского теннисиста.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.