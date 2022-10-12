Австралийский юрист дал совет Новаку Джоковичу, как попасть на Australian Open

Австралийский специалист по иммиграционному праву Душан Николич рассказал, что должен сделать 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, чтобы его пустили на Australian Open 2023 года.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open – 2022. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний бан. Однако обстоятельства изменились, и теперь наличие прививки не является обязательным условием для въезда в Австралию. Тем не менее пока не подтверждено, что Новак сыграет на АО.

По словам юриста, чтобы федеральное правительство отменило трёхлетний запрет для Джоковича, игрок и его команда должны будут доказать, что его выступление отвечает интересам Австралии.

«Он должен будет доказать, что это в интересах Австралии. Потенциальным аргументом может стать то, что в интересах Австралии заполучить на турнир лучшего теннисиста, способного выступать в течение следующих трёх лет на Открытом чемпионате Австралии. И, очевидно, уверен, можно выдвинуть финансовые аргументы в поддержку этого», — приводит слова юриста The New Daily.

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