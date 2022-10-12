Директор турнира в Базеле отреагировал на отказ Роджера Федерера приехать на чествование

Роджер Бренвальд, директор турнира ATP в Базеле (Швейцария), прокомментировал новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер отменил свой визит. Изначально предполагалось, что на турнире состоится церемония чествования 41-летнего Федерера, который закончил карьеру после Кубка Лэйвера в Лондоне в сентябре.

«Мы хотели бы отпраздновать успешные годы Роджера на нашем турнире. Но понимаем, что Роджеру нужно больше времени на фоне прекрасного завершения его карьеры.

После Итогового чемпионата ATP в Турине и «Мастерса» в Париже в мире нет более важного турнира в помещении, чем Базель», — приводит слова Бренвальда Tennis Infinity.

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