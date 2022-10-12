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Директор Australian Open рассказал, сыграют ли российские теннисисты на турнире

Директор Australian Open рассказал, сыграют ли российские теннисисты на турнире
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Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, что в настоящий момент ничто не мешает российским и белорусским теннисистам выступить на турнире, но лишь в нейтральном статусе, как требуют правила ATP и WTA.

«На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право играть в Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница будет в том, что они не могут представлять Россию. Они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо деятельности, связанной с исполнением гимна России. И они должны играть как независимые игроки в нейтральном статусе», — приводит слова Тайли Yahoo Sports.

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