Директор Australian Open рассказал, сыграют ли российские теннисисты на турнире
Поделиться
Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, что в настоящий момент ничто не мешает российским и белорусским теннисистам выступить на турнире, но лишь в нейтральном статусе, как требуют правила ATP и WTA.
«На данный момент российские и белорусские теннисисты имеют право играть в Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница будет в том, что они не могут представлять Россию. Они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо деятельности, связанной с исполнением гимна России. И они должны играть как независимые игроки в нейтральном статусе», — приводит слова Тайли Yahoo Sports.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
10:07
-
09:39
-
09:09
-
09:06
-
09:01
-
08:48
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:35
-
07:01
-
05:48
-
01:37
-
00:01
- 11 октября 2022
-
23:34
-
23:19
-
22:39
-
22:31
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:38
-
19:56
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
17:53
-
16:45
-
16:27
-
16:00
-
15:33
-
14:20
-
13:43
-
13:19
Партнерский контент