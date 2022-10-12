Директор Australian Open рассказал о беседе с Новаком Джоковичем

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, сможет ли сыграть на турнире 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович. По словам Тайли, они с Джоковичем провели беседу.

«Я действительно провёл некоторое время с Новаком на Кубке Лэйвера. Мы пообщались на общие темы. Он сказал, что, конечно, хотел бы вернуться в Австралию, но понимает, что окончательное решение остаётся за федеральным правительством.

Он принял эту позицию. Это их личное дело», — приводит слова чиновника France 24.

Напомним, в 2021 году Новак Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Australian Open. Его тогда со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» сербский спортсмен проиграл в четвертьфинале, на Уимблдоне завоевал титул, победив в финале австралийца Ника Кирьоса, а US Open пропустил, так как у непривитых иностранцев нет права на въезд в США.

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