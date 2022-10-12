Свёнтек рассказала о готовности к турниру в Сан-Диего

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём состоянии. После поражения в финале турнира в Остраве (Чехия) в матче с чешкой Барборой Крейчиковой Свёнтек прилетела на турнир в Сан-Диего (США). Спортсменка призналась, что готова к участию в турнире.



«Хоть я и провела два очень длинных матча, чувствую себя хорошо в физическом плане. Сейчас я чувствую себя даже более свежей, ведь у меня была возможность отдохнуть после US Open. Когда я отправлялась в Остраву, понимала, что надо оставить все силы. Всё не так плохо, чувствую лишь небольшой джетлаг», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

Финальный матч в Остраве стал вторым по продолжительности в сезоне в WTA-туре. Соперницы провели на корте 3 часа 16 минут.