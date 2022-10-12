Свёнтек рассказала, почему решила выступить на турнире в Сан-Диего
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала собственное решение приехать на турнир WTA-500 в Сан-Диего (США). В США она отправилась из Остравы (Чехия), где в финале уступила чешке Барборе Крейчиковой.
«Участие в турнире в Сан-Диего абсолютно логично. Мне нужно провести больше матчей перед Итоговым турниром WTA. Было бы неправильно, если бы у меня был трёхнедельный перерыв без матчей. Я была бы не в нужном ритме.
Поэтому да, вполне логично, что я нахожусь здесь. Я хотела сыграть, учитывая сам город и турнир. Слышала о них много хорошего», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
Финальный матч в Остраве стал вторым по продолжительности в сезоне в WTA-туре. Соперницы провели на корте 3 часа 16 минут.
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