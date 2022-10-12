В Астане на пробежке Джоковича сопровождали 10 телохранителей. Видео
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Сербские СМИ опубликовали забавное видео, которое было сделано во время турнира в Астане (Казахстан). Там местные телохранители опекали экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Судя по видео, Новаку не давали ступить и шага без надёжной защиты. В частности, сразу 10 телохранителей в строгих костюмах и брюках окружили Джоковича во время одной из пробежек. Выглядело всё это довольно комично.
Джоковича в Астане на пробежке сопровождают 10 телохранителей:
Джокович стал победителем турнира ATP-500 в Астане. Серб в финале обыграл грека Стефаноса Циципаса. А в полуфинале титулованный теннисист прошёл россиянина Даниила Медведева, который по ходу матча отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.
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