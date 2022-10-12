Тони Надаль: Рафаэль и Новак Джокович уже не те

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказал мнение, что его 36-летний племянник играет уже не так сильно, как в прежние годы. По словам Надаля-старшего, то же касается и 21-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича, которому 35 лет.

«Уровень игры Рафы ниже, чем в 2008 и 2011 годах, — из-за отсутствия последовательности [в выступлениях], физического состояния, проблем, которые у него были. То же самое и с Джоковичем. Он уже не тот, что в 2011 и 2015 годах. Он чаще теряет концентрацию. Его удары уже не такие решительные», — приводит слова Тони Надаля Daily Express.

В сезоне-2022 Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а Джокович — Уимблдон. US Open выиграл 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.