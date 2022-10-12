Ига Свёнтек: мне до сих пор странно, что я выиграла US Open

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о мотивации на концовку сезона. Она призналась, что до сих пор не в полной мере осознала собственную победу на US Open.



«Я чувствую себя отлично. И это немного странно. После столь большого количества матчей я думала, что мне не будет хватать мотивации. Думала, что после такого количества побед у меня не будет никаких целей. Но всё наоборот! Победы повышают настроение.



Мне вообще сейчас не нужны цели. Я лишь наслаждаюсь борьбой на корте. Я не слишком много думаю обо всём. Это даже классно, в прошлом году я анализировала слишком много и нервничала перед Итоговым турниром.



Сейчас я до сих пор чувствую, что это странно, что я выиграла US Open. Иногда вспоминаю об этом и думаю: «Вот же класс», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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