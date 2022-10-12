Янчук — о Турсунове и Радукану: есть ли влияние со стороны людей, связанных с политикой?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о прекращении сотрудничества британской теннисистки Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова. Ранее стало известно, что они прекратили совместную работу, а в команду Радукану вошёл Джез Грин, бывший физиотерапевт шотландца Энди Маррея.



«Есть ли влияние со стороны людей, которые связаны с политикой? Отношение к русским там искажено и крайне отрицательно. Нет ли этого фактора? Если говорить о личных и профессиональных отношениях, то надо знать фактуру. В чём они не сошлись? Ничего страшного в этом нет, не надо ему придавать исключительной значимости», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт связала с проблемами визового характера. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.