Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук — о Турсунове и Радукану: есть ли влияние со стороны людей, связанных с политикой?

Янчук — о Турсунове и Радукану: есть ли влияние со стороны людей, связанных с политикой?
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о прекращении сотрудничества британской теннисистки Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова. Ранее стало известно, что они прекратили совместную работу, а в команду Радукану вошёл Джез Грин, бывший физиотерапевт шотландца Энди Маррея.

«Есть ли влияние со стороны людей, которые связаны с политикой? Отношение к русским там искажено и крайне отрицательно. Нет ли этого фактора? Если говорить о личных и профессиональных отношениях, то надо знать фактуру. В чём они не сошлись? Ничего страшного в этом нет, не надо ему придавать исключительной значимости», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт связала с проблемами визового характера. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.

Новость по теме
СМИ: Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с чемпионкой US Open Эммой Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022